где заказать застройку выставочного стенда

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где заказать застройку выставочного стенда

Новое сообщение Kanniga » 15 янв 2024, 20:39

Планируется провести выставку, но где заказать застройку выставочного стенда, чтобы впечатлить посетителей? Куда лучше всего обратиться?


Kanniga
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Re: где заказать застройку выставочного стенда

Новое сообщение Popetarnyi » 16 янв 2024, 00:54

Ну давай, красиво все оформим. Попробуй в интернете ковыряться по мастерским. Но, честно, мало кто впечатлится твоим стендом.
Popetarnyi
 
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