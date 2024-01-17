Гущин Иван » 17 янв 2024, 00:49

Здравствуйте, мы с женой недавно были в Японии, и она там очень часто ела свинину в терияки. Она там действительно вкусная, в наших ресторанах я такую не пробовал. В общем, у нас скоро годовщина свадьбы, и мы решили отметить скромно, дома в семейном кругу. В качестве основного блюда я решил приготовить эту свинину. Всей готовкой я буду заниматься, она пусть отдыхает. Подскажите, пожалуйста, знаете ли вы настоящий японский рецепт свинины в терияки?