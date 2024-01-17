Как правильно приготовить свинину в Терияки?

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Как правильно приготовить свинину в Терияки?

Новое сообщение Гущин Иван » 17 янв 2024, 00:49

Здравствуйте, мы с женой недавно были в Японии, и она там очень часто ела свинину в терияки. Она там действительно вкусная, в наших ресторанах я такую не пробовал. В общем, у нас скоро годовщина свадьбы, и мы решили отметить скромно, дома в семейном кругу. В качестве основного блюда я решил приготовить эту свинину. Всей готовкой я буду заниматься, она пусть отдыхает. Подскажите, пожалуйста, знаете ли вы настоящий японский рецепт свинины в терияки?


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Re: Как правильно приготовить свинину в Терияки?

Новое сообщение Сергеев Михаил » 17 янв 2024, 01:03

А что ее готовить то? Замариновали свинину в соусе терияки на несколько часов, лучше оставить на ночь. Слегка обжарили до корочки, и тушите на медленном огне часа 3-4. Подавать нужно со свежим зеленым луком.
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Re: Как правильно приготовить свинину в Терияки?

Новое сообщение Субботина Ирина » 17 янв 2024, 01:09

Вряд ли у вас получится приготовить свинину в терияки так, как делают это в Японских ресторанах. Они готовят по рецепту, который проверен годами, и каждый повар держит его в секрете.
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Re: Как правильно приготовить свинину в Терияки?

Новое сообщение Стрелкова Светлана » 17 янв 2024, 01:21

Ну так это их национальное блюдо, конечно, они готовят его божественно. Хотя, суши тоже их национальное блюдо, но у нас их готовят намного лучше. Вот, почитать подробный рецепт свинины терияки, можете тут https://terki-na-kuhne.ru/recipes/svinina-terijaki/. Только я сразу скажу, что соус лучше приготовить самостоятельно, в магазине вы хороший не найдете, там сплошной уксус будет.
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