Как правильно приготовить свинину в Терияки?
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Как правильно приготовить свинину в Терияки?
Здравствуйте, мы с женой недавно были в Японии, и она там очень часто ела свинину в терияки. Она там действительно вкусная, в наших ресторанах я такую не пробовал. В общем, у нас скоро годовщина свадьбы, и мы решили отметить скромно, дома в семейном кругу. В качестве основного блюда я решил приготовить эту свинину. Всей готовкой я буду заниматься, она пусть отдыхает. Подскажите, пожалуйста, знаете ли вы настоящий японский рецепт свинины в терияки?
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Гущин Иван
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:52
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Re: Как правильно приготовить свинину в Терияки?
А что ее готовить то? Замариновали свинину в соусе терияки на несколько часов, лучше оставить на ночь. Слегка обжарили до корочки, и тушите на медленном огне часа 3-4. Подавать нужно со свежим зеленым луком.
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Сергеев Михаил
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 23:30
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Re: Как правильно приготовить свинину в Терияки?
Вряд ли у вас получится приготовить свинину в терияки так, как делают это в Японских ресторанах. Они готовят по рецепту, который проверен годами, и каждый повар держит его в секрете.
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Субботина Ирина
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:14
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Re: Как правильно приготовить свинину в Терияки?
Ну так это их национальное блюдо, конечно, они готовят его божественно. Хотя, суши тоже их национальное блюдо, но у нас их готовят намного лучше. Вот, почитать подробный рецепт свинины терияки, можете тут https://terki-na-kuhne.ru/recipes/svinina-terijaki/. Только я сразу скажу, что соус лучше приготовить самостоятельно, в магазине вы хороший не найдете, там сплошной уксус будет.
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Стрелкова Светлана
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:35
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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