samoeglavnoe** » 17 янв 2024, 10:27

Привет, друзья! Я в поиске идеального подарка для свадьбы подруги. Что думаете о букетах цветов? Можете поделиться опытом выбора или порекомендовать конкретные варианты? Буду благодарен за любые советы и идеи!