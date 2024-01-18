Ищу онлайн-форум для мам
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ищу онлайн-форум для мам
Ищу онлайн-форум для мам, где можно обсудить опыт воспитания детей и получить советы от опытных родителей.
- Popetarnyi
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
-
Re: Ищу онлайн-форум для мам
Онлайн-форумы для мам? Серьезно? Все там разговаривают, но советы - ерунда. Пробуй сама разбираться.
- Kanniga
- Писатель
-
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Kanniga, ВиллиВОнка и гости: 26