Ищу онлайн-форум для мам

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Ищу онлайн-форум для мам

Новое сообщение Popetarnyi » 18 янв 2024, 16:47

Ищу онлайн-форум для мам, где можно обсудить опыт воспитания детей и получить советы от опытных родителей.


Popetarnyi
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Ищу онлайн-форум для мам

Новое сообщение Kanniga » 18 янв 2024, 20:23

Онлайн-форумы для мам? Серьезно? Все там разговаривают, но советы - ерунда. Пробуй сама разбираться.
Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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