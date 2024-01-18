Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе

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Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе

Новое сообщение Naidjel » 18 янв 2024, 17:14

Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе, какие есть модели на рынке? Каков опыт использования и где можно получить подробную консультацию по настройке?


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Naidjel
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Re: Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе

Новое сообщение Kanniga » 18 янв 2024, 21:13

Голосовой помощник в бизнесе — еще одна попытка найти удобство в хаосе. Рассматривал модели на рынке, но опыт использования оказался таким же пустым и бессмысленным, как и само существование
Kanniga
Писатель
 
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