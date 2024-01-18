Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе
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Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе
Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе, какие есть модели на рынке? Каков опыт использования и где можно получить подробную консультацию по настройке?
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Naidjel
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе
Голосовой помощник в бизнесе — еще одна попытка найти удобство в хаосе. Рассматривал модели на рынке, но опыт использования оказался таким же пустым и бессмысленным, как и само существование
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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