Слышал, что можно заказать пиццу без теста
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Слышал, что можно заказать пиццу без теста
Слышал, что можно заказать пиццу, которая выглядит как произведение искусства, а еще и на мясных коржах, а не на обычном тесте. Где такое чудо можно приобрести?
- Kraisler
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: Слышал, что можно заказать пиццу без теста
Пицца на мясных коржах – это что, новый уровень гурманства? Не заморачивайся, иди в ближайшую пиццерию, а не ищи кулинарные шедевры.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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