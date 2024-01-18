Я в поиске консультации врача подолога
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Я в поиске консультации врача подолога
Я в поиске консультации врача подолога. Скучают мои ноги, видимо, им нужно внимание. Кто знает, где найти опытного врача, который разберется в ногах и сможет помочь им вернуть жизнь в стопы?
- Popetarnyi
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Я в поиске консультации врача подолога
Врач подолог? Да ты что, ноги разучились ходить? Просто возьми мазь и помазывай, не надо тут экспериментов.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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