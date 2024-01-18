Я в поиске консультации врача подолога

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Я в поиске консультации врача подолога

Новое сообщение Popetarnyi » 18 янв 2024, 18:07

Я в поиске консультации врача подолога. Скучают мои ноги, видимо, им нужно внимание. Кто знает, где найти опытного врача, который разберется в ногах и сможет помочь им вернуть жизнь в стопы?


Popetarnyi
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Re: Я в поиске консультации врача подолога

Новое сообщение ВиллиВОнка » 18 янв 2024, 21:20

Врач подолог? Да ты что, ноги разучились ходить? Просто возьми мазь и помазывай, не надо тут экспериментов.
ВиллиВОнка
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