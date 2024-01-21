Смачна мелена кава
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Смачна мелена кава
Привіт всім! Хочу собі придбати смачну мелену каву, але не знаю яку обрати, оскільки хочеться спробувати щось нове. Порадьте дійсно смачні варіанти, та інтернет-магазин, де її можна придбати.
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Dennis
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Смачна мелена кава
Зараз вибір кави дуже великий, я вже багато яку пробувала, і тепер в мене є декілька фаворитів. Тому тобі можу підказати магазин в інтернеті, де таку каву частенько замовляю, по вигідній ціні.
- lydmula888
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 сен 2023, 02:14
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Re: Смачна мелена кава
Я зазвичай купував каву в супермаркеті, але там особливо нема з чого обирати. Можливо ти зможеш мені порадити дійсно смачну мелену каву? А на магазин, краще за все залиши мені посилання.
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Dennis
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Смачна мелена кава
Не поганим варіантом є кава мелена MacCoffee Espresso Forte Pure, натуральна, смажена https://maudau.com.ua/category/kava/pro ... =maccoffee а придбати її варто в інтернет-магазині Maudau. Має інтенсивний смак з нотками темного шоколаду та мигдалю, добре підходить для приготування латте, капучіно та еспресо.
Зараз до речі на дану каву діє чудова знижка, якою варто скористатися, поки це дуже вигідно. Тому купуй одразу з запасом, тим більше кава дійсно дуже смачна та насичена.
- lydmula888
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 сен 2023, 02:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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