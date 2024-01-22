Проблемы с ТНВД на Камазе: нужен совет!

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Проблемы с ТНВД на Камазе: нужен совет!

Новое сообщение samoeglavnoe** » 22 янв 2024, 12:01

Столкнулся с проблемой в работе ТНВД на моем Камазе. Сначала были небольшие сбои, а теперь вообще пропала подача топлива. Решил обратиться за помощью сюда. Возможно, кто-то сталкивался с подобным? Какие могут быть причины и какие решения предлагаете?


samoeglavnoe**
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Re: Проблемы с ТНВД на Камазе: нужен совет!

Новое сообщение IntoSpace » 22 янв 2024, 12:08

Понимаю, насколько беспокойно, когда техника начинает подводить. Судя по описанию, возможно, проблема с ТНВД действительно серьезная. Могу посоветовать обратить внимание на комплект переоборудования ТНВД от Камского Моторного Агрегатного Завода.Переоборудование камаз ТНВД ЯЗДА комплект продается здесь. Опыт использования этого оборудования у меня хороший.

Устанавливал комплект ЯЗДА - он хорошо справляется с подобными ситуациями. Это надежное и стабильное решение, а также сравнительно доступное по цене. Приобретал через надежного поставщика, не стесняйтесь уточнить у них подробности.

IntoSpace
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