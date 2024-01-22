IntoSpace » 22 янв 2024, 14:33

Если речь идет о вкусной пицце с быстрой доставкой в Тюмени, то могу порекомендовать сервис заказ пиццы здесь. У них широкий выбор пиццы, начиная от классических вариантов и заканчивая оригинальными комбинациями ингредиентов.

Особенно порадовала оперативность доставки. Заказывал несколько раз как для домашнего ужина, так и для офиса в рабочие дни. Всегда приходили свежие и горячие пиццы в течение короткого времени.

Еще один плюс - удобство заказа через их сайт. Можно легко выбрать пиццу, добавить дополнительные ингредиенты и указать адрес доставки. Курьеры всегда дружелюбные, что тоже важно.