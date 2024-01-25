samoeglavnoe** » 25 янв 2024, 11:07

Хочу поделиться своим опытом и услышать ваши истории. Как вы справлялись с предательством и как научились снова доверять людям? Мне недавно подвернулся такой трудный момент, и честно говоря, чувствую себя потерянным. Какие у вас есть советы по преодолению боли и восстановлению доверия?