Где в Москве можно заказать готовый офшор

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Где в Москве можно заказать готовый офшор

Новое сообщение sarman » 27 янв 2024, 07:33

Поговаривают, открыть офшор - это выгодно. Как думаешь? Где в Москве можно заказать готовый офшор и избежать головной боли? Хочу понять, стоит ли риска.


sarman
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 янв 2024, 16:03
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Re: Где в Москве можно заказать готовый офшор

Новое сообщение Harosssaa » 27 янв 2024, 12:47

Открыть офшор? Подумай хорошо. В Москве несколько мест, где можно заказать готовый офшор и избежать головной боли. Но и там, видимо, свои бурные виртуальные приключения.
Harosssaa
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 янв 2024, 02:49
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