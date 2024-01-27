Как найти новостройки с выгодными предложениями?
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Как найти новостройки с выгодными предложениями?
Мечтаю о своей квартире в Москве. Как найти новостройки с выгодными предложениями? Куда обратиться для выбора и приобретения квартиры?
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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