Как найти новостройки с выгодными предложениями?

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Как найти новостройки с выгодными предложениями?

Новое сообщение Laiving » 27 янв 2024, 11:55

Мечтаю о своей квартире в Москве. Как найти новостройки с выгодными предложениями? Куда обратиться для выбора и приобретения квартиры?


Laiving
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Сообщения: 46
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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