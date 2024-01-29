Я врач и ищу надежное место для приобретения рентгеновского фартука

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Я врач и ищу надежное место для приобретения рентгеновского фартука

Новое сообщение bodrovgerman » 29 янв 2024, 14:10

Я врач и ищу надежное место для приобретения рентгеновского фартука. Какие магазины предоставляют широкий выбор защитной одежды для медицинских специалистов? Где можно получить консультацию по выбору?


bodrovgerman
 
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Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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