Ищу опытного специалиста в Питере для лечения кариеса

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Ищу опытного специалиста в Питере для лечения кариеса

Новое сообщение Popetarnyi » 30 янв 2024, 08:12

Последнее посещение зубного врача показало наличие кариеса. Ищу опытного специалиста в Питере для лечения. Как выбрать подходящего врача?


Popetarnyi
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Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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