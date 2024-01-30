Занимаюсь ремонтом катера и ищу качественную краску

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Занимаюсь ремонтом катера и ищу качественную краску

Новое сообщение Matter » 30 янв 2024, 16:56

Занимаюсь ремонтом катера и ищу качественную краску. Куда обратиться за подходящей краской? Может, есть магазины с широким ассортиментом для водных транспортных средств?


Matter
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2024, 16:49
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