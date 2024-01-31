Мечтаю научиться играть на барабанах.

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Мечтаю научиться играть на барабанах.

Новое сообщение Kanniga » 31 янв 2024, 14:34

Мечтаю научиться играть на барабанах. Какие курсы по игре на барабанах существуют? Куда можно обратиться для профессионального обучения с опытными инструкторами?


Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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