Мечтаю научиться играть на барабанах.
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Мечтаю научиться играть на барабанах.
Мечтаю научиться играть на барабанах. Какие курсы по игре на барабанах существуют? Куда можно обратиться для профессионального обучения с опытными инструкторами?
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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