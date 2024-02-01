Опыт приготовления стейков из мраморной говядины

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Опыт приготовления стейков из мраморной говядины

Новое сообщение samoeglavnoe** » 01 фев 2024, 10:39

Привет, форумчане! Кто-то пробовал готовить стейки из мраморной говядины? Какие рецепты и секреты поделитесь? И где лучше покупать мясо?


samoeglavnoe**
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Re: Опыт приготовления стейков из мраморной говядины

Новое сообщение IntoSpace » 01 фев 2024, 10:42

Да, определенно стейки из мраморной говядины - это нечто! Я всегда заказываю на https://steaki.ru/product-category/steaki/ их мясо просто потрясающее! Эти стейки невероятно сочные и нежные. Самое крутое, что они собственного производства, так что качество на высоте. Я обычно выбираю разные варианты в зависимости от настроения: рибай, томагавк, филе... Там выбор огромный! И еще, доставка быстрая, упаковка отличная - всегда свежее мясо. Попробуйте, не пожалеете!
IntoSpace
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