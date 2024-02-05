Российская VoIP телефония: Опыт и рекомендации?
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Российская VoIP телефония: Опыт и рекомендации?
Решил обратиться к вам с вопросом о VoIP телефонии от российского производителя Eltex. Кто-то использовал их продукцию? Какие впечатления? Стоит ли рассматривать в качестве варианта для своего бизнеса? Интересно узнать ваши мнения и опыт!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Российская VoIP телефония: Опыт и рекомендации?
Лично я уже некоторое время использую https://sgep-it.ru/ VoIP от Eltex и могу поделиться своим опытом.
Во-первых, качество связи вполне приличное. Звук четкий, нет задержек. Это особенно важно для бизнеса, где каждое слово на весу золота.
Во-вторых, их оборудование стабильное. У меня ни разу не было проблем с подключением или сбоями в работе. Это важно, чтобы избежать потери времени и клиентов из-за технических неполадок.
Также, обрати внимание на широкий функционал. Eltex предоставляет различные опции и возможности для настройки под конкретные нужды бизнеса.
В целом, я доволен использованием и рекомендую рассмотреть Eltex, если ты в поиске надежного решения для VoIP телефонии.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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