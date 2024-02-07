samoeglavnoe** » 07 фев 2024, 13:28

Я давно интересуюсь миром тактического снаряжения и хотел бы поделиться своим опытом. Какие бренды и модели бронежилетов, шлемов и другого снаряжения вам нравятся больше всего? Что считаете наиболее важным при выборе такого оборудования? Буду благодарен за советы и рекомендации!