Польза покупки квартиры в Турции с ВНЖ
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Польза покупки квартиры в Турции с ВНЖ
Привет всем! Меня интересует, как можно найти информацию о покупке квартиры в Турции с получением вид на жительство (ВНЖ)? Что это за процесс и какие преимущества он предоставляет? Буду благодарен за любую информацию и советы!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Польза покупки квартиры в Турции с ВНЖ
Привет! Я недавно столкнулся с этим вопросом и могу поделиться полезной информацией. Недавно наткнулся на статью на одном сайте, которая точно разъясняет все тонкости этого процесса. Она охватывает не только юридические аспекты, но и экономическую составляющую, а также преимущества такого шага. Думаю, это может быть полезно и для тебя. Посмотри https://dasms.ru/pochemu-kupit-kvartiru ... shij-shag/ - в ней есть много полезной информации на эту тему.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 331
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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