samoeglavnoe** » 12 фев 2024, 19:54

Привет всем! Меня интересует, как можно найти информацию о покупке квартиры в Турции с получением вид на жительство (ВНЖ)? Что это за процесс и какие преимущества он предоставляет? Буду благодарен за любую информацию и советы!