Лучший чай для повседневного пользования?
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Лучший чай для повседневного пользования?
Привет, друзья! Я вот думаю, какой чай лучше всего подходит для ежедневного употребления? Хочется чего-то вкусного, но не слишком сложного в приготовлении. Может, у кого-то есть отличные рекомендации?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Лучший чай для повседневного пользования?
Привет! Я тоже долго искал и недавно открыл для себя Tea-State.com - интернет магазин настоящего Китайского чая. Они предлагают широкий ассортимент чая, и я влюбился в их "Зеленый Дракон" вот. Этот чай идеально подходит для повседневного употребления - свежий вкус и приятное послевкусие. По крайней мере, я не могу нарадоваться! К тому же, заказывать у них удобно и быстро доставляют.
Tea-State.com - Интернет магазин настоящего Китайского чая. Чайное состояние — проект, который бережно помогает отыскать нужный чай.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 336
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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