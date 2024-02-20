samoeglavnoe** » 20 фев 2024, 10:54

Интересует ваш опыт в утилизации вторсырья. Где в Москве можно сдать макулатуру, получив за это неплохие деньги? Хотелось бы узнать не только о местах приема, но и об условиях, вывозе, а также о том, какие виды вторсырья они принимают. Делитесь опытом и советами!