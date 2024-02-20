Утилизация вторсырья в Москве: где и как выгодно сдать макулатуру?
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Утилизация вторсырья в Москве: где и как выгодно сдать макулатуру?
Интересует ваш опыт в утилизации вторсырья. Где в Москве можно сдать макулатуру, получив за это неплохие деньги? Хотелось бы узнать не только о местах приема, но и об условиях, вывозе, а также о том, какие виды вторсырья они принимают. Делитесь опытом и советами!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Утилизация вторсырья в Москве: где и как выгодно сдать макулатуру?
Могу порекомендовать сервис https://makulatura24.ru/ - они работают с макулатурой и пластиком в Москве. Здесь тебе не только заплатят за вторсырье, но и организуют вывоз, что очень удобно. Я им пользуюсь не первый месяц, и пока доволен. Сервис принимает заявки от всех - как от частных лиц, так и от компаний. Условия честные, деньги переводят оперативно. Попробуй обратиться, может, они подойдут и тебе!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 339
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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