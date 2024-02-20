Утилизация вторсырья в Москве: где и как выгодно сдать макулатуру?

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Утилизация вторсырья в Москве: где и как выгодно сдать макулатуру?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 фев 2024, 10:54

Интересует ваш опыт в утилизации вторсырья. Где в Москве можно сдать макулатуру, получив за это неплохие деньги? Хотелось бы узнать не только о местах приема, но и об условиях, вывозе, а также о том, какие виды вторсырья они принимают. Делитесь опытом и советами!


samoeglavnoe**
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Re: Утилизация вторсырья в Москве: где и как выгодно сдать макулатуру?

Новое сообщение IntoSpace » 20 фев 2024, 10:59

Могу порекомендовать сервис https://makulatura24.ru/ - они работают с макулатурой и пластиком в Москве. Здесь тебе не только заплатят за вторсырье, но и организуют вывоз, что очень удобно. Я им пользуюсь не первый месяц, и пока доволен. Сервис принимает заявки от всех - как от частных лиц, так и от компаний. Условия честные, деньги переводят оперативно. Попробуй обратиться, может, они подойдут и тебе!
IntoSpace
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