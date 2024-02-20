Проблемы автосалонов: как не нарваться на кошмар при покупке

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Проблемы автосалонов: как не нарваться на кошмар при покупке

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 фев 2024, 21:42

Привет всем! У кого-нибудь есть опыт покупки автомобиля? Я задумываюсь о приобретении новой машины, но слышал много страшилок о скрытых подводных камнях в автосалонах. Какие могут быть сложности? Что нужно учитывать, чтобы избежать неприятных сюрпризов?


samoeglavnoe**
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Re: Проблемы автосалонов: как не нарваться на кошмар при покупке

Новое сообщение IntoSpace » 20 фев 2024, 21:42

Привет! Да, я недавно столкнулся с этой проблемой и решил поделиться опытом. Недавно нашел на сайте https://66.ru/news/misc/263591/ в ней подробно описаны основные трудности, с которыми сталкиваются покупатели при приобретении автомобиля, начиная от скрытых платежей и заканчивая скрытыми дефектами. Очень полезно, рекомендую ознакомиться перед тем, как отправиться в автосалон!
IntoSpace
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