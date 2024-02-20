samoeglavnoe** » 20 фев 2024, 23:45

Стою перед важным решением выбора нового жилья. Планируем переезд с семьей, и хочу узнать ваши мнения и рекомендации. Какие районы города считаете наиболее комфортными? Что учесть при выборе квартиры или дома? И какие аспекты играют ключевую роль в таком решении?