Опыт родительского сопротивления: как вы помогли своему ребенку бороться с наркозависимостью?
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Опыт родительского сопротивления: как вы помогли своему ребенку бороться с наркозависимостью?
Привет всем! Хочу поделиться своим опытом и услышать ваши истории. Как вы помогали своим детям справиться с наркозависимостью? Какие методы и подходы сработали у вас? Буду благодарен за любые советы и поддержку. Вместе мы сильнее!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 336
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Опыт родительского сопротивления: как вы помогли своему ребенку бороться с наркозависимостью?
Очень тяжелая, но важная тема. В процессе борьбы с зависимостью нашего сына, мы нашли поддержку на сайте "Комитет матерей" помощь родителям наркоманов. Особенно полезными оказались рекомендации организации мероприятий в семье и вовлечение в активные занятия.
Советую обратить внимание на групповые тренинги по самопознанию и участию в благотворительных акциях. Мы сыграли важную роль в жизни сына, став частью комьюнити, где поддержка и понимание идут вместе. Наш сын постепенно находил свое место в обществе, благодаря включению в активную жизнь и поддержке со стороны сообщества.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 346
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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