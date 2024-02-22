IntoSpace » 22 фев 2024, 15:44

Очень тяжелая, но важная тема. В процессе борьбы с зависимостью нашего сына, мы нашли поддержку на сайте "Комитет матерей" помощь родителям наркоманов . Особенно полезными оказались рекомендации организации мероприятий в семье и вовлечение в активные занятия.

Советую обратить внимание на групповые тренинги по самопознанию и участию в благотворительных акциях. Мы сыграли важную роль в жизни сына, став частью комьюнити, где поддержка и понимание идут вместе. Наш сын постепенно находил свое место в обществе, благодаря включению в активную жизнь и поддержке со стороны сообщества.