Какие художественные занятия в Питере посоветуете?

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Какие художественные занятия в Питере посоветуете?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 23 фев 2024, 21:45

Привет, форумчане! Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от мастер-классов по рисованию в Санкт-Петербурге. Какие студии лучше выбрать? Интересно узнать о ваших опытах и впечатлениях!


samoeglavnoe**
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Re: Какие художественные занятия в Питере посоветуете?

Новое сообщение IntoSpace » 23 фев 2024, 21:46

Привет! Определенно рекомендую студию https://vozduhpiter.ru/я давно ищу идеальное место для раскрытия своего творческого потенциала, и эти мастер-классы меня полностью устроили. У них каждый день проводятся увлекательные занятия по живописи под руководством талантливого художника. Отличная атмосфера и индивидуальный подход к каждому ученику. Честно говоря, я был приятно удивлен качеством обучения. Всем советую, если ищете не просто мастер-классы, а настоящее творческое вдохновение!
IntoSpace
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