samoeglavnoe** » 23 фев 2024, 21:45

Привет, форумчане! Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от мастер-классов по рисованию в Санкт-Петербурге. Какие студии лучше выбрать? Интересно узнать о ваших опытах и впечатлениях!