Подскажите оптимальный вариант аренды авто в Дубае
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Подскажите оптимальный вариант аренды авто в Дубае
Планирую поездку в Дубай и решено взять автомобиль. Какие советы у вас по выбору аренды? Важным критерием является отсутствие залога. Что можете посоветовать в этом отношении? И еще, какие фирмы предлагают самые выгодные месячные тарифы?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 339
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подскажите оптимальный вариант аренды авто в Дубае
Привет! Когда я был в Дубае, пользовался услугами https://rentacar-dubai.ae отличный сервис, без залога, что было для меня важно. Месячные тарифы у них тоже приятно удивили. Взял Range Rover Evoque - комфорт и стиль по разумной цене. Автомобиль был в отличном состоянии, обслуживание на высоте. Рекомендую обратить внимание на этот вариант!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 349
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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