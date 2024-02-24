Как оформить право собственности на новостройку

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Как оформить право собственности на новостройку

Новое сообщение samoeglavnoe** » 24 фев 2024, 22:54

Недавно приобрел новостройку и столкнулся с вопросом оформления права собственности. Какие документы нужны, какие шаги предпринять? Может быть, кто-то уже проходил через это? Буду благодарен за любую полезную информацию и опыт!


samoeglavnoe**
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Re: Как оформить право собственности на новостройку

Новое сообщение IntoSpace » 24 фев 2024, 23:03

Для оформления права собственности на новостройку рекомендую обратить внимание на услуги ГК "Навигатор. Девелопмент" в Тюмени как оформить право собственности на новостройку смотрите здесь. Они предоставляют полный спектр услуг по оформлению недвижимости.

Их профессиональная команда поможет собрать все необходимые документы, проведет юридическую проверку объекта и обеспечит гарантию чистоты сделки. К тому же, у них есть участки в коттеджных поселках и таунхаусы с удобным расположением.

IntoSpace
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