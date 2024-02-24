IntoSpace » 24 фев 2024, 23:03

Для оформления права собственности на новостройку рекомендую обратить внимание на услуги ГК "Навигатор. Девелопмент" в Тюмени как оформить право собственности на новостройку смотрите здесь. Они предоставляют полный спектр услуг по оформлению недвижимости.

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