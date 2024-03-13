Нужны полиамидные шпильки
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Нужны полиамидные шпильки
Нам на производство нужны специальные полиамидные шпильки. Посоветуйте, где их можно приобрести жеалательно оптом по приемлемой цене, спасибо кто отклинулся!
- КлинкинДмитрий
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 мар 2024, 10:23
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Re: Нужны полиамидные шпильки
Могу вам помочь с данной прблемой приобрести специальные полиамидные шпильки , возможно в компании Трайв https://traiv-komplekt.ru/catalog/po-vi ... a_din_975/ У них сейчас на сайте распродажа складских остатуов, вдруг вам тоже повезёт, и вы по приемлемой цене купите. Если консультация нужна оставьте свой номер, вам перезвонят
- Ришкард
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 янв 2024, 12:30
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Re: Нужны полиамидные шпильки
Есть магазин называется Электротехник, вот там у них большой выбор разных товаров в том числе и специальных креплений. Только вам нужно будет доставку ждать пару дней
- Рккии Тикии
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 янв 2023, 12:24
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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