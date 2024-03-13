Нужны полиамидные шпильки

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Нужны полиамидные шпильки

Новое сообщение КлинкинДмитрий » 13 мар 2024, 10:25

Нам на производство нужны специальные полиамидные шпильки. Посоветуйте, где их можно приобрести жеалательно оптом по приемлемой цене, спасибо кто отклинулся!


КлинкинДмитрий
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 мар 2024, 10:23
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Re: Нужны полиамидные шпильки

Новое сообщение Ришкард » 13 мар 2024, 10:28

Могу вам помочь с данной прблемой приобрести специальные полиамидные шпильки , возможно в компании Трайв https://traiv-komplekt.ru/catalog/po-vi ... a_din_975/ У них сейчас на сайте распродажа складских остатуов, вдруг вам тоже повезёт, и вы по приемлемой цене купите. Если консультация нужна оставьте свой номер, вам перезвонят
Ришкард
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2024, 12:30
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Re: Нужны полиамидные шпильки

Новое сообщение Рккии Тикии » 13 мар 2024, 10:32

Есть магазин называется Электротехник, вот там у них большой выбор разных товаров в том числе и специальных креплений. Только вам нужно будет доставку ждать пару дней
Рккии Тикии
 
Сообщения: 4
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