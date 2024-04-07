Нужна помощь
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Нужна помощь
Привет, посеветуйте норм магазин електронок. Хочу попробовать курить что-то новенькое
- Игорь
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 апр 2024, 18:22
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Re: Нужна помощь
Искал подарок на день рождения для друга, который увлекается вейпингом. Нужен был сайт с большим выбором, и он наткнулся на https://elfbarsvape.com.ua/ru/. У них есть все - от наборов для начинающих до продвинутых установок, и они регулярно проводят акции, такие как праздничные распродажи или бонусные товары при покупке. Это облегчило поиск идеального подарка, а акции помогли мне получить больше выгоды за свои деньги.
- alexseen
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 апр 2024, 13:08
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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