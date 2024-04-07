Нужна помощь

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Нужна помощь

Новое сообщение Игорь » 07 апр 2024, 11:54

Привет, посеветуйте норм магазин електронок. Хочу попробовать курить что-то новенькое


Игорь
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 апр 2024, 18:22
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Re: Нужна помощь

Новое сообщение alexseen » 07 апр 2024, 13:11

Искал подарок на день рождения для друга, который увлекается вейпингом. Нужен был сайт с большим выбором, и он наткнулся на https://elfbarsvape.com.ua/ru/. У них есть все - от наборов для начинающих до продвинутых установок, и они регулярно проводят акции, такие как праздничные распродажи или бонусные товары при покупке. Это облегчило поиск идеального подарка, а акции помогли мне получить больше выгоды за свои деньги.
alexseen
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 апр 2024, 13:08
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