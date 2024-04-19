Dennis » 19 апр 2024, 12:27

Жена за командовала: "Нам нужен новый холодильник, и не любой, а двухкамерный!" Понимаешь, как это, когда жена что-то закомандовала... В общем, нужно срочно разбираться в этой теме. Какие сейчас модели актуальны, на что стоит обратить внимание при выборе, чтобы не пожалеть потом? Может, кто-то уже сталкивался с этим и подскажет, с чего начать?