Памятники в Брянске

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Памятники в Брянске

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 05 окт 2024, 13:01

Часто мемориальный комплекс служит напоминанием о близком человеке, ушедшем из жизни. Своего знакомого, близкого уже не вернуть, но можно увековечить память о нем. При этом, в компании «Благодел» изготовят не только памятник. Специалисты выполнят озеленение и благоустройство захоронения, спилят мешающие деревья, осуществят уборку. Памятники в Брянске подробнее здесь https://news.nashbryansk.ru/2023/01/24/routine/pamyatniki-vbryanske/


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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Re: Памятники в Брянске

Новое сообщение Svirid » 10 янв 2025, 02:57

:sorry:
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Зарегистрирован: 10 янв 2025, 02:50
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