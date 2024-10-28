Акварель в подарок близкому или себе
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Акварель в подарок близкому или себе
Если ищете необычный подарок для себя или близкого вам человека, если увлечены танцем, на этом сайте можно заказать авторский рисунок акварелью. tanjarussita .com Ее автор - Таня Руссита, опытный иллюстратор и человек много лет занимающийся танцем танго. Яркие, необычные авторские акварели станут прекрасным подарком для любителей танцев и украшением интерьера.
- RomanSimon
- Читатель
-
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
-
-
Svirid
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 янв 2025, 02:50
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1