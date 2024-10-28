Акварель в подарок близкому или себе

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Акварель в подарок близкому или себе

Новое сообщение RomanSimon » 28 окт 2024, 11:01

Если ищете необычный подарок для себя или близкого вам человека, если увлечены танцем, на этом сайте можно заказать авторский рисунок акварелью. tanjarussita .com Ее автор - Таня Руссита, опытный иллюстратор и человек много лет занимающийся танцем танго. Яркие, необычные авторские акварели станут прекрасным подарком для любителей танцев и украшением интерьера.


RomanSimon
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Сообщения: 49
Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
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Re: Акварель в подарок близкому или себе

Новое сообщение Svirid » 10 янв 2025, 02:57

:shock: :shock: :shock:
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Svirid
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 янв 2025, 02:50
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