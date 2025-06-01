кто в Красноярске делал ботулинотерапию?

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кто в Красноярске делал ботулинотерапию?

Новое сообщение Veranika » 01 июн 2025, 18:21

Всем привет! Девушки, кто в Красноярске делал ботулинотерапию? Хочу убрать мимические морщины на лбу и вокруг глаз, но не знаю, куда лучше обратиться. Посоветуйте, пожалуйста, проверенные клиники или специалистов.


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Re: кто в Красноярске делал ботулинотерапию?

Новое сообщение IrenRostova » 01 июн 2025, 18:28

Привет! Я делала ботулинотерапию. Процедура прошла быстро, безболезненно, и эффект заметен уже через несколько дней. Врач подробно объяснил все нюансы и дал рекомендации по уходу. Поделиться контактами?
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Re: кто в Красноярске делал ботулинотерапию?

Новое сообщение Gloria » 01 июн 2025, 20:59

Если вы ищете, где сделать ботулинотерапию в Красноярске, посмотрите эту клинику https://vesna24.ru/services/botox Могу сказать, что процедура занимает всего 30 минут, а эффект сохраняется до 6 месяцев. Советую вам сначала записаться на консультацию, чтобы понять, стоит вам делать эту процедуру или же нет.
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