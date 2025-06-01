где можно купить хорошие сандали рабочие
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
где можно купить хорошие сандали рабочие
Подскажите, где можно купить хорошие сандали рабочие для летнего сезона? Мы работаем в производственной сфере, нужны удобные и защищающие ноги. Может, кто-то уже покупал, посоветуйте, что выбрать?
-
MaxximDD
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
-
Re: где можно купить хорошие сандали рабочие
Я использую рабочие сандали в летнее время, так как они удобные и не жаркие. Главное выбирайте модели с хорошей защитой стопы и нескользящей подошвой.
-
Boltin
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
-
Re: где можно купить хорошие сандали рабочие
Я покупал в одном магазине, где большой выбор рабочей обуви. В таких сандалиях можно ходить долго, и ноги не устают. Если вам интересны сандали рабочие, посмотрите на сайте https://www.tkspecodegda.ru/speczobuv/l ... v/sandali/ Можно посмотреть разные модели, из хороших материалов. Для меня главное это комфорт для ног.
-
Mikky
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Mikky и гости: 7