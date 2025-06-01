где можно купить хорошие сандали рабочие

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где можно купить хорошие сандали рабочие

Новое сообщение MaxximDD » 01 июн 2025, 20:48

Подскажите, где можно купить хорошие сандали рабочие для летнего сезона? Мы работаем в производственной сфере, нужны удобные и защищающие ноги. Может, кто-то уже покупал, посоветуйте, что выбрать?


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Re: где можно купить хорошие сандали рабочие

Новое сообщение Boltin » 01 июн 2025, 21:01

Я использую рабочие сандали в летнее время, так как они удобные и не жаркие. Главное выбирайте модели с хорошей защитой стопы и нескользящей подошвой.
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Re: где можно купить хорошие сандали рабочие

Новое сообщение Mikky » 01 июн 2025, 21:48

Я покупал в одном магазине, где большой выбор рабочей обуви. В таких сандалиях можно ходить долго, и ноги не устают. Если вам интересны сандали рабочие, посмотрите на сайте https://www.tkspecodegda.ru/speczobuv/l ... v/sandali/ Можно посмотреть разные модели, из хороших материалов. Для меня главное это комфорт для ног.
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