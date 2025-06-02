Где в Выборге снять домик?
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Где в Выборге снять домик?
Посоветуйте, где можно недалеко от Санкт-Петербурга, желательно в районе Выборга, снять домик на выходные? Хотим выбраться с семьёй на природу, желательно с баней и рядом с водой.
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Mikky
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:43
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Re: Где в Выборге снять домик?
Были осенью под Выборгом, природа шикарная, особенно если за город уехать километров на 20–30. Мы снимали через один сервис, не в городе, а ближе к лесу, с мангалом и сауной.
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MaxximDD
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
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Re: Где в Выборге снять домик?
Если хотите снять домик в Выборге, то посмотрите варианты на сайте https://t-g.vip/ Там как раз размещены предложения по домам с разными условиями, можно выбрать и с баней, и у озера. Удобно, что есть фото и описание, плюс фильтры по дате и количеству человек. Нам удалось найти домик на троих, цена была адекватной.
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Gloria
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:07
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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