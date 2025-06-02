Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве
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Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве
Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве, сколько сейчас по ценам выходит? Нужно освежить однушку: покраска стен, замена плинтусов, немного электрики.
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MaxximDD
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:29
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Re: Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве
Мы делали весной, чисто косметика, без перепланировки. За 40 м² вышло около 170 тыс., но с учётом материалов. Рабочих искал по рекомендациям, но всё равно внимательно проверяйте смету.
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Gloria
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:07
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Re: Кто недавно делал косметический ремонт квартиры в Москве
Если нужен косметический ремонт квартир в Москве, посмотрите цены на сайте http://remontctroi.ru/kosmeticheskiy_re ... rtir_tseny Там подробно расписаны расценки по видам работ. Мы ориентировались на эти данные, когда делали ремонт в однокомнатной, то вышло довольно точно. Удобно, что можно сразу прикинуть бюджет, и не было сюрпризов при расчётах с бригадой.
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Boltin
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 14:58
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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