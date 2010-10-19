Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?
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Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?
Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону в марте?
- translate
- модератор
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- Сообщения: 1376
- Зарегистрирован: 08 июл 2009, 07:04
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Re: Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?
ну в марте может и нет но в скором времени я думаю может быть, она же сколько стоит на очереди?
- jax1
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 авг 2015, 22:01
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Re: Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?
есть какие нибудь новости? или все по прежнему?
- ala.ilonova
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 окт 2015, 12:43
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- Ирочка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 сен 2020, 16:56
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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