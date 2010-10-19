Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?

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Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?

Опрос закончился 16 фев 2011, 02:53

Да
0
Голосов нет
Да, но с условиями
1
100%
Нет
0
Голосов нет
 
Всего голосов : 1

Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?

Новое сообщение translate » 19 окт 2010, 02:53

Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону в марте?


translate
модератор
 
Сообщения: 1376
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 07:04
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Re: Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?

Новое сообщение jax1 » 13 авг 2015, 12:14

ну в марте может и нет но в скором времени я думаю может быть, она же сколько стоит на очереди?
jax1
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 авг 2015, 22:01
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Re: Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?

Новое сообщение ala.ilonova » 30 окт 2015, 12:45

есть какие нибудь новости? или все по прежнему?
ala.ilonova
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 12:43
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Re: Примут ли Болгарию в Шенгенскую зону?

Новое сообщение Ирочка » 19 сен 2020, 12:26

Думаю,да
Ирочка
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 16:56
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