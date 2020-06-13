В особенности хотим наладить продажу полотенец на бамбуковой основе, при этом интересны полотенца разных размеров, но с гарантией высокого уровня качества. Что скажите по вопросу предложении, как наладить поставки и где вообще у нас в Украине предложения искать?
Поставка бамбуковых полотенец в Украине
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Поставка бамбуковых полотенец в Украине
Поговорим о поставке продукции для фирменного магазина домашнего быта.
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Поставка бамбуковых полотенец в Украине
Вряд ли у нас в Украине вы сможете найти предложения на полотенца сделанные из бамбука или же аналогичного качества...и именно рекомендую на прямую с Пакистаном или тем же Китаем работать.
Стоит заметить что как раз данная https://jey.today платформа бизнес процессов предложит вам хороший инструмент для поиска предложении на поставки. Собственно скажу что в принципе не проблема с тем чтоб найти на Jey Today предложения, советую ознакомится с представленными там поставщиками.
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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