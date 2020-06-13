Поставка бамбуковых полотенец в Украине

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Поставка бамбуковых полотенец в Украине

Новое сообщение Сабрина » 13 июн 2020, 13:45

Поговорим о поставке продукции для фирменного магазина домашнего быта.

В особенности хотим наладить продажу полотенец на бамбуковой основе, при этом интересны полотенца разных размеров, но с гарантией высокого уровня качества. Что скажите по вопросу предложении, как наладить поставки и где вообще у нас в Украине предложения искать?



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Re: Поставка бамбуковых полотенец в Украине

Новое сообщение Кармен » 15 июн 2020, 11:11

Вряд ли у нас в Украине вы сможете найти предложения на полотенца сделанные из бамбука или же аналогичного качества...и именно рекомендую на прямую с Пакистаном или тем же Китаем работать.

Стоит заметить что как раз данная https://jey.today платформа бизнес процессов предложит вам хороший инструмент для поиска предложении на поставки. Собственно скажу что в принципе не проблема с тем чтоб найти на Jey Today предложения, советую ознакомится с представленными там поставщиками.

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Кармен
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