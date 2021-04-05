Лолита » 05 апр 2021, 18:06

Интересует как наверное поняли, герметик для бетона!

Помогите понять о том какой все таки выбор лучший собой, во всех смыслах этого слова. Помогите понять о том какой именно выбор герметика сделать, какому проверенному производителю доверится?