Обустройство холодильника для пивных кег

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Обустройство холодильника для пивных кег

Новое сообщение Serafima » 09 ноя 2021, 15:34

Занимаемся обустройством небольшой базы для хранения пива. Сортов много, соответственно нужно организовать как раз холодильные помещения адаптированные идеально под хранение пивных кег.

В поисковой выдачи вроде как варианты предложении имеются, однако хочется все же определится с лучшим предложением на подобную услугу в Москве!

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Serafima
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