Serafima » 09 ноя 2021, 15:34

Занимаемся обустройством небольшой базы для хранения пива. Сортов много, соответственно нужно организовать как раз холодильные помещения адаптированные идеально под хранение пивных кег.

В поисковой выдачи вроде как варианты предложении имеются, однако хочется все же определится с лучшим предложением на подобную услугу в Москве!