В поисковой выдачи вроде как варианты предложении имеются, однако хочется все же определится с лучшим предложением на подобную услугу в Москве!
Обустройство холодильника для пивных кег
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Обустройство холодильника для пивных кег
Занимаемся обустройством небольшой базы для хранения пива. Сортов много, соответственно нужно организовать как раз холодильные помещения адаптированные идеально под хранение пивных кег.
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Serafima
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 21 авг 2019, 18:29
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