TV

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TV

Новое сообщение Ким » 10 май 2015, 12:34

Здравствуйте. Кто знает как можно подключить русское телевидение за границей? Может кто-то смотрит? Поделитесь опытом.


Ким
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 май 2015, 12:33
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Re: TV

Новое сообщение Любомир » 11 май 2015, 09:31

У Меня возникал такой же вопрос.Ответ нашел в интернете вот силка https://galaktyka.tv/buy/tariff.
Любомир
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 май 2015, 09:30
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Re: TV

Новое сообщение gambit » 11 сен 2015, 21:24

Сколько стоит такое удовольствие?
gambit
Писатель
 
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: TV

Новое сообщение jax1 » 21 сен 2015, 20:03

В Израиле например вещает ХОТ, так там у них оч. много каналов русскоязычных
jax1
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 авг 2015, 22:01
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Re: TV

Новое сообщение Colokod » 31 янв 2017, 13:49

Я вот тоже тестирую Галактику ТВ. Пока что все нравитса.
Colokod
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 13:44
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Re: TV

Новое сообщение Грекек » 22 фев 2017, 14:45

Галактика ТВ хорошый вариант, уже давно пользуюсь. Доволен.
Грекек
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:38
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Re: TV

Новое сообщение ruiptv » 28 фев 2017, 16:15

Здравствуйте,

Вам надоело от болгарского телевидения? Ваш кабельный оператор не предоставляет вам необходимые русские каналы , или их количество слишком ограниченное!

Решение уже здесь!Пожелай что-нибудь и будет твое!

Вам уже не нужна сателитная тарелка!!! Даже не нужно заплачивать инсталационные таксы!!!

Добро пожаловать в RU-IPTV - Интерактивное телевидение самого нового поколения, включающее 80+ русских каналов (15+HD)

Необходимое оборудование и таксы:

1) Set top box (STB) - Цена 140лв - однократная цена покупки устройства*

2) Такса на месяц - Цена 30лв - Такса валидна 1 месяц вперед с того момента, когда заплатили

* Устройство можете пользовать по всему миру, все таки список каналов не изменяется. Устройство можете подключить только к одному телевидинию.

Для больше информации, пожалуиста, пишите нам на этой электронной почте: contact@ruiptv.org или support@ruiptv.org

Вложения
Channel_list.png
список каналов
ruiptv
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 16:07
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Re: TV

Новое сообщение ruiptv » 28 фев 2017, 16:23

Здравствуйте,

Я просто хочу добавить, что у нас уже есть рабочий телефон / мобильное приложение таблетки. Мы также начали следующие две функции: TimeShift и записи. По всем вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по support@ruiptv.org

Я добавляю некоторую дополнительную информацию в виде скриншотов, взятых из мобильного приложения. Под каждой фотографии вы можете найти дополнительную информацию.

Вложения
settings.jpeg
Некоторые из каналов идет с дуэтом аудиопотока. Вы можете либо выбрать английский или русский язык
settings.jpeg
Здесь вы можете увидеть телевизионную программу. Зеленые точки указывает на то, что он был записан, и вы можете наблюдать за вами, просто щелкнув на нем, или вы можете запланировать сигнализации для входящего события позже
welcome_screen.jpeg
Это, как экран приветствия выглядит
ruiptv
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 16:07
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Re: TV

Новое сообщение ruiptv » 28 фев 2017, 16:26

и еще несколько
Вложения
history_channel_screenshot_2.jpeg
Вот два снимки экрана, сделанные из планшета и мобильного телефона в настоящее время с помощью мобильного приложения
histrory_channel_screenshot.jpeg
Вот два снимки экрана, сделанные из планшета и мобильного телефона в настоящее время с помощью мобильного приложения
video_club.jpeg
Как вы можете видеть на экране приветствия, вы можете либо выбрать телевизор или Видеоклуб. Видеоклуб является дополнительной функцией, которая позволяет смотреть фильмы или телепередачи, которые в настоящее время размещены на локальном сервере.
ruiptv
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 16:07
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Re: TV

Новое сообщение ruiptv » 04 мар 2017, 23:54

Здравствуйте,

Мы рады сообщить нашим сервисом:

Вложения
Available_service.jpg
ruiptv
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 16:07
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