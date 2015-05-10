ruiptv » 28 фев 2017, 16:15

Здравствуйте,

Вам надоело от болгарского телевидения? Ваш кабельный оператор не предоставляет вам необходимые русские каналы , или их количество слишком ограниченное!

Решение уже здесь!Пожелай что-нибудь и будет твое!

Вам уже не нужна сателитная тарелка!!! Даже не нужно заплачивать инсталационные таксы!!!

Добро пожаловать в RU-IPTV - Интерактивное телевидение самого нового поколения, включающее 80+ русских каналов (15+HD)

Необходимое оборудование и таксы:

1) Set top box (STB) - Цена 140лв - однократная цена покупки устройства*

2) Такса на месяц - Цена 30лв - Такса валидна 1 месяц вперед с того момента, когда заплатили

* Устройство можете пользовать по всему миру, все таки список каналов не изменяется. Устройство можете подключить только к одному телевидинию.

Для больше информации, пожалуиста, пишите нам на этой электронной почте: contact@ruiptv.org или support@ruiptv.org