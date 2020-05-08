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Бывает врагом и огонь,
Приходится людям с ним биться
То вместе, а то и порознь,
Но жизнь с Прометеем роднится…
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Гранитного камня кольцо –
Сияние новых традиций!
То памяти нашей лицо,
Добро чтоб могло возродиться.
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В торжественный этот момент,
Когда молодые красиво
На славы идут монумент –
Горжусь я тобою, Россия!
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Сжимает невесты ладонь
Букет, что в поклоне ложится,
Волнуется Вечный огонь, –
Минувшего луч в нём кружится.
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Отраду хранит блеск огня,
И в этом ему не устать бы.
О, люди грядущего дня,
Играйте зелёные свадьбы!
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По традиции молодожёны после ЗаГСа возлагают цветы к Вечному огню памяти погибших в 1941 – 1945 годах.
Об этом моё стихотворение «Горжусь я тобою, Россия!» (Вечный огонь)
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Примечание: живём для детей, поэтому нужна семья, для крепкой семьи необходима свадьба.
После ЗаГСа молодожёны обычно возлагают цветы к памятникам погибшим в 1941 - 1945 годах, ибо в основном лишь они дали возможность быть России и жить в ней.
Я отношусь к почтению памяти с волнующей радостью.
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Я горжусь тем, что Россия возвела Вечные огни для выражения чувств благодарности павшим героям!
Разделяете ли Вы мои чувства?