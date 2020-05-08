NikoLavr.Tambovskiy » 08 май 2020, 03:27

Вечный огонь

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Бывает врагом и огонь,

Приходится людям с ним биться

То вместе, а то и порознь,

Но жизнь с Прометеем роднится…

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Гранитного камня кольцо –

Сияние новых традиций!

То памяти нашей лицо,

Добро чтоб могло возродиться.

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В торжественный этот момент,

Когда молодые красиво

На славы идут монумент –

Горжусь я тобою, Россия!

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Сжимает невесты ладонь

Букет, что в поклоне ложится,

Волнуется Вечный огонь, –

Минувшего луч в нём кружится.

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Отраду хранит блеск огня,

И в этом ему не устать бы.

О, люди грядущего дня,

Играйте зелёные свадьбы!

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По традиции молодожёны после ЗаГСа возлагают цветы к Вечному огню памяти погибших в 1941 – 1945 годах.

Об этом моё стихотворение «Горжусь я тобою, Россия!» (Вечный огонь)

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Примечание: живём для детей, поэтому нужна семья, для крепкой семьи необходима свадьба.

После ЗаГСа молодожёны обычно возлагают цветы к памятникам погибшим в 1941 - 1945 годах, ибо в основном лишь они дали возможность быть России и жить в ней.

Я отношусь к почтению памяти с волнующей радостью.

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Я горжусь тем, что Россия возвела Вечные огни для выражения чувств благодарности павшим героям!

Разделяете ли Вы мои чувства?