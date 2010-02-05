На фабрике в Болгарии вспыхнул пожар

RuBo@rd Болгария

Модераторы: more, bot, translate, strana

Ответить

На фабрике в Болгарии вспыхнул пожар

Новое сообщение translate » 05 фев 2010, 03:29

Минувшей ночью в Болгарии на предприятии, которое занимается производством взрывчатых веществ, вспыхнул пожар, после чего прогремело несколько взрывов. Об этом информируют местные источники. Сообщается, что в результате инцидента травмы получили четыре человека.

Известно, что на данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает - только одному из них потребовалась госпитализация. Тем не менее, в близлежащих домах выбиты все стекла.

По данным журналистов, ЧП произошло в населенном пункте Горный Лом на фабрике "Миджур". Более подробной информации пока нет.



translate
модератор
 
Сообщения: 1335
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 07:04
Вернуться к началу

Re: На фабрике в Болгарии вспыхнул пожар

Новое сообщение Рибон » 13 апр 2022, 19:01

Это конечно очень жуткая новость... Хорошо что технологии не стоят на месте, так что можно без труда сейчас справляться с любым пожаром. Уже запустили производство современных пожарных роботов на базе платформы TrackReitar от LeoTronics https://leotronics.eu/en/tracked-robots/overview-trackreitar, так что пожары теперь не страшны так, как были страшны раньше.
Рибон
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Новости на русском

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group