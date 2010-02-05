Минувшей ночью в Болгарии на предприятии, которое занимается производством взрывчатых веществ, вспыхнул пожар, после чего прогремело несколько взрывов. Об этом информируют местные источники. Сообщается, что в результате инцидента травмы получили четыре человека.

Известно, что на данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает - только одному из них потребовалась госпитализация. Тем не менее, в близлежащих домах выбиты все стекла.

По данным журналистов, ЧП произошло в населенном пункте Горный Лом на фабрике "Миджур". Более подробной информации пока нет.