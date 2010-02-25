Казино и гостиницу планируют построить в "Азов-Сити" болгарские инвесторы

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Казино и гостиницу планируют построить в "Азов-Сити" болгарские инвесторы

Новое сообщение translate » 25 фев 2010, 04:34

Инвесторы из Болгарии собираются принять участие в строительстве игорно-развлекательных комплексов в игорной зоне на территории Краснодарского края, они намерены построить в "Азов-Сити" казино и гостиничный комплекс.

Как сообщает "Интерфакс", представители инвестора уже побывали в игорной зоне и на месте познакомились с особенностями реализации проекта. Они также выразили желание принять участие в торгах на предоставление земельных участков в "Азов-Сити", которые запланированы на первый квартал 2010 года.

В рамках торгов инвесторам будет предложено шесть участков площадью от 2 до 10 га каждый. При этом каждый из инвесторов шести предложенных участков должен будет вложить в строительство не менее 300-400 млн. рублей.

Игорная зона "Азов-Сити", расположенная на территории Краснодарского края и Ростовской области, занимает 2 тыс. гектаров земли на побережье Азовского моря от хутора Молчановка до селения Порт-Катон.

Власти Краснодарского края планируют реализовать проект "Азов-Сити" в несколько этапов. На первом этапе речь идет об освоении 150 гектаров, примыкающих к хутору Молчановка. 30 января в "Азов-Сити" состоялось открытие первого в России легального казино, инвестором строительства которого выступила казанская компания "Роял Тайм".



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Re: Казино и гостиницу планируют построить в "Азов-Сити" болгарские инвесторы

Новое сообщение Karina2019 » 03 июн 2019, 10:54

Всем привет. Ну было бы конечно не плохо, но насколько мне известно у нас же запрещены подобного рода заведения. Но раньше все мои друзья туда ходили, есть одна молодая и худенькая проститутка на выезд в одинцово ее постоянно с собой брали, и потом после игры развлекались... Да были времена)
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Re: Казино и гостиницу планируют построить в "Азов-Сити" болгарские инвесторы

Новое сообщение Vagan » 01 сен 2019, 04:56

Согласен, казино это хорошо, но иногда хочется более азартного, а вызвать молодую проститутку района Северное Медведково думаю самое то. Они любят экспресс секс, также нравится, когда кидают вторую палку после первой. Если ты рассчитываешь на долгий интим, то тоже давай обязательно езжай к ним. Они решат проблемы с твоим недотрахом)
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