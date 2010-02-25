Инвесторы из Болгарии собираются принять участие в строительстве игорно-развлекательных комплексов в игорной зоне на территории Краснодарского края, они намерены построить в "Азов-Сити" казино и гостиничный комплекс.

Как сообщает "Интерфакс", представители инвестора уже побывали в игорной зоне и на месте познакомились с особенностями реализации проекта. Они также выразили желание принять участие в торгах на предоставление земельных участков в "Азов-Сити", которые запланированы на первый квартал 2010 года.

В рамках торгов инвесторам будет предложено шесть участков площадью от 2 до 10 га каждый. При этом каждый из инвесторов шести предложенных участков должен будет вложить в строительство не менее 300-400 млн. рублей.

Игорная зона "Азов-Сити", расположенная на территории Краснодарского края и Ростовской области, занимает 2 тыс. гектаров земли на побережье Азовского моря от хутора Молчановка до селения Порт-Катон.

Власти Краснодарского края планируют реализовать проект "Азов-Сити" в несколько этапов. На первом этапе речь идет об освоении 150 гектаров, примыкающих к хутору Молчановка. 30 января в "Азов-Сити" состоялось открытие первого в России легального казино, инвестором строительства которого выступила казанская компания "Роял Тайм".