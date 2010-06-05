Представители 25 стран принимают участие в покер-турнире в Варне

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Представители 25 стран принимают участие в покер-турнире в Варне

Новое сообщение translate » 05 июн 2010, 21:34

Всего 500 игроков из 25 стран принимают участие в большом четырехдневном покер турнире в Варне с призовым фондом 750 тысяч евро. Об этом сообщил представитель организаторов турнира Димитыр Пантелеев. По его словам, от проведения турнира в государственную казну от налогов и таксы на участие поступят приблизительно 220 тысяч левов. По мнению организаторов, государство должно лучше осознать, что игральный туризм может стать значимым источником доходов.


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Re: Представители 25 стран принимают участие в покер-турнире в Варне

Новое сообщение amaaw » 04 май 2022, 16:11

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amaaw
 
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