Сократилось число курильщиков

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Сократилось число курильщиков

Новое сообщение translate » 28 сен 2010, 23:05

Согласно последним данным Минздрава, число курильщиков в Болгарии сокращается. Так в 2007 г. почти 46% мужчин и 32% женщин были заядлыми курильщиками. Согласно сведениям Евробарометра и Евростат, ныне в Болгарии курильщиков среди мужчин стало 39%. Сокращение отмечается и среди женщин. Указывается, что Болгария идет на втором месте после Греции по распространению этого пристрастия в Европе. Считается, что влияние оказывает политика объединенной Европы, с учетом 4800 химических вредных веществ, 69 из которых – причинители рака. Обычно курение распространено среди более бедных слоев населения, которые и менее информированы о вреде курения табака.


translate
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Re: Сократилось число курильщиков

Новое сообщение georgen » 23 ноя 2021, 16:00

А я нашел средство, которое помогает бросить курить, вроде пишут, что помогает, хочу попробовать, как считаете никомин развод или правда
georgen
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