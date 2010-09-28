translate » 28 сен 2010, 23:05

Согласно последним данным Минздрава, число курильщиков в Болгарии сокращается. Так в 2007 г. почти 46% мужчин и 32% женщин были заядлыми курильщиками. Согласно сведениям Евробарометра и Евростат, ныне в Болгарии курильщиков среди мужчин стало 39%. Сокращение отмечается и среди женщин. Указывается, что Болгария идет на втором месте после Греции по распространению этого пристрастия в Европе. Считается, что влияние оказывает политика объединенной Европы, с учетом 4800 химических вредных веществ, 69 из которых – причинители рака. Обычно курение распространено среди более бедных слоев населения, которые и менее информированы о вреде курения табака.