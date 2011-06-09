Новости на русском о БолгарииRuBo@rd Болгария
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Новости на русском о Болгарии
С начала июня новости на русском о Болгарии публикуются на http://www.rusbg.com/11/novosti/blog.html
- translate
- модератор
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- Сообщения: 1335
- Зарегистрирован: 08 июл 2009, 07:04
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- breekellyvicki
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:26
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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