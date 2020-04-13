Lavrentambov » 13 апр 2020, 21:31

О вредных статьях 3.3, 76.4, 76.6, 104.1, 121.1, 134 Конституции РФ

Чтобы жить хорошо, надо властям отказаться от вредных статей 3.3, 76.4, 76.6, 104.1, 121.1, 134 Конституции РФ и добиться исполнения её статей 1, 2 3.1, 3.2, 3.4.

Уважаемые граждане России!

Статья 1 Конституции РФ. 1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

Если демократическое, то оно предусматривает народную власть. Однако в нашем земном Мире нет демократии вообще.

Это потому, что понятие «демократия поясняется неправильно, ибо в нём фигурирует «подчинение меньшинства большинству».

А если есть подчинение, то присутствует и насилие, ведь меньшую часть народа надо заставить подчиняться. Особенно злоупотребляет словом «демократия» Америка, убивая людей по всему свету ради подчинения ей их стран.

Никакой народ сам не провозглашает насилие формой государства. Всякий народ миролюбив. Значит, существующее понятие власти народа «Демократия» неправильное. И он, в моём лице выдвигает правильную формулировку: Демократия – это жизнь по неопровержимым инициативам человека без всякого подчинения.

Обычно при голосованиях миллионы небогатых людей проигрывают, ибо у них не было денег на сбор подписей, на рекламу на агитацию, хотя у них были неопровержимые доводы в защиту своих позиций. Эта несправедливость является насилием над людьми. В России не должно быть никакого насилия.

Статья 2 нашей Конституции: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Статья 2, как части 3.1, 3.2, 3.4 Конституции не исполняется государством из-за ущербной части 3. статьи 3 этой же Конституции России. Это я докажу в последующих пояснениях.

Часть 1 статьи третьей Конституции России гласит: 3.1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

, Опровергнуть нельзя. Поэтому ничего не имею против этого.

Часть 2 статьи 3 Конституции: 3.2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Так и должно быть. Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны запрашивать инициативы у местного населения. Непосредственно, это значит, что народ имеет право управлять государством Россия в первую очередь прямо через инициативы граждан, а не только через выборных депутатов и Президента, которые по логике должны являться исполнителями власти народа. В этом и заключается настоящая демократия.

Часть 3 статьи 3 Конституции такова: 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы, что противоречит первым двум статьям.

Где же ссылка на непосредственное управление страной единственного источника власти – народа?

Хочу подчеркнуть, что эта часть 3 статьи третьей нашей Конституции отбирает власть у народа по платным советам американских консультантов, как и почти все остальные статьи Конституции России.

Они же уменьшили в девяностые годы двадцатого века наше достояние во всех видах в 13 раз, вывезли наше вооружение, золото, запретили выборы судей ради насилия, сатирический журнал «Крокодил», колхозы и так далее.

С народом насчёт позволения грабежа или продажи России никто не советовался. Это было при обсуждаемой Конституции РФ.

Судя по первым двум частям статьи третьей Конституции России, народ имеет право не только контролировать, но и источать инициативы, то есть, распространять свою власть ежедневно, а не один день на выборах в пять-шесть лет. Выборы исполнителей власти народа являются лишь однократным проявлением воли народа за 2191 день. Это – лишение власти народа. При утверждении инициативы не опровергнутая истина определяется не голосованием, а логикой. Часто наблюдается такое обстоятельство, когда один человек логично прав, а остальные, лишённые логичности или из-за собственных интересов, – не правы, поэтому голосованием принимаются абсурдные решения. Этот парадокс Советов, КПСС, ВЛКСМ при СССР не давал возможности нашему государству быть демократической страной, когда, как и сейчас, распоряжались всем единицы. Этот парадокс исправляется с помощью старшинства первенства неопровержимых доводов из народа.

Подобная демократия, какую я предлагаю, в Руси просуществовала с 862 г. по 1478 г. со столицей Новгород Великий. Ни о каком подчинении одной части народа другой тогда речи не было. Бояре исполняли всё, что было устно на Вече указано им народом.

Московский царь Иван Грозный прекратил вольность потому, что московская армия оказалась сильнее новгородской, к сожалению. У народа так же была отобрана власть, затем его подчинили себе, даже закрепостили.

Чтобы не было нового завуалированного крепостного права, исходя из логики первых двух частей третьей статьи Конституции России, часть 3 этой статьи 3 должна быть такой: Высшим непосредственным выражением власти народа являются инициативы граждан. Не опровергнутая инициатива должна стать законом». Однако совершённое американскими консультантами преступление: отказ допущения непосредственного осуществления своей власти её источником-народом закреплено статьями 104 и 134 Конституции России. Истинно народные депутаты в 1993 году оказались в меньшинстве, – деньги, а не инициативы с доводами, победили.

Отобранная у народа власть оказалась в собственности лиц и групп элит, которые я перечисляю далее в ст. 104.

Статья 104 Конституции Российской федерации гласит:

«1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения». Лишение источника власти его прав подтвердили недавние ответы о невозможности исполнения демократии: «Вы не можете направлять предложения по изменению Конституции, для этого создана рабочая группа» . Какая бесцеремонность по отношению к статьям 2. 3.1, 3.2 Конституции России и к народу!

Часть 4 статьи третьей Конституции России гласит: Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. Народная власть уже захвачена игнорированием аргументов народа потому, что инициативы «источника власти» напрямую запрещены статьями 3.3, 104 и 134 Конституции России. Сами себя же никто не станет преследовать за свершившийся захват власти. Улучшать законы в пользу народа депутаты Государственной Думы России, а многие из них, управляют и своими фирмами, не хотят потому, что им выгодна поддержка бизнеса часто за счёт простых людей.

Девиз народа: «Всё под общественный контроль», а девиз депутатов: «Всё на увеличение собственной прибыли». », Представители народа [/b] в основном принимают законы в пользу капитализма за счёт источника власти – народа. Акты депутатов Госдумы сходны с действиями врачей, которые лечат симптомы, последствия, а не причину болезней (страны – в нашем случае).

Подтверждается вывод: у нас нет демократии, ибо демократия – это исполнение воли самого многочисленного простого народа через инициативы его.

Источник власти должен источать, то есть, распространять непосредственную, прямую власть через неопровержимые инициативы. Собирание с помощь петиций среди пользователей Интернета (молодёжи) ста тысяч подписей для референдума по этой теме », не является осуществлением власти. Это ошибочно!

Ни одна инициатива даже одного человека не должна быть проигнорирована, то есть, рассмотрение предложений не должно зависеть от количества подобных советов. Например, если один человек доказал правомерность инициативы, а сто тысяч человек беспричинно отвергли её, то она, неопровержимая, всё равно должна стать законом.

Образное доказательство. По статьям 3.1 и 3.2 Конституции РФ народ – источник власти, то есть, разум. Если государство – человек, то его народ – голова с неопровержимыми законодательными инициативами. Голова – разум народа, руки – исполнительная власть в обществе, они не должны командовать. В противном случае такие обстоятельства (драки) случаются по пьянке. Но у нас же трезвое общество.

Действовать народ может через истинно демократическую Госдуму РФ, которая под контролем общественности (народа) должна принимать законы по справедливости, то есть, если не смогли депутаты опровергнуть инициативу, то она всё равно должна стать законом без всяких внутренних голосований.

Органы власти от Президента до мэров и иных руководителей, то есть, исполнительная власть, как руки и ноги у человека, должны исполнять приказы мозга, то есть, не опровергнутые инициативы источника власти.

У профессионалов руки выполняют работу сами, без приказов мозга. Поэтому органы власти, как часть народа, тоже могут представлять неопровержимые инициативы на равных правах с другими людьми независимо от должностей. Дискриминацию народа необходимо запретить. При рассмотрении любых инициатив Госдуме РФ руководствоваться надо не коррупционной целесообразностью при голосованиях, а лишь логикой. Кроме того, не надо забывать, что юридически и по логике у первых статей Конституции России приоритет перед последующими её статьями в случаях противоречий. Народ России с правами избирателей! Требуй исполнения ненасильственных статей 2, 3.1, 3.2 Конституции России и исправление других, последующих её статей указанных здесь!

Стоит ли голосовать по неполным поправкам Президента, когда ещё не исправлены в Конституции России главные её статьи 3.3, 76.4, 76.6, 104.1, 121.1 (судьи несменяемы на выборы судей), 134 нашей Конституции?

Изобличённые в предательстве народа части статей Конституции РФ при голосовании в 2020 году заодно с другими вопросами надо изменить, введя кроме инициатив народа выборы судей всех рангов и верховенство российских законов перед региональными, областными правилами, противоречащими федеральным законам.

Если этого не сделать, то эти, особенно части статей 76.4, 76. 6 Конституции со временем приведут Российскую Федерацию к её распаду, несмотря на его запрещение.

Люди! Выбирайте: предлагать инициативы и жить свободно или подчиняться богатеям, чтобы к тому же совсем законно не ограбили и физически.

https://youtu.be/NjoqNYJr51w Николай Лаврентьев Тамбовский Поэма 3 от Имени погибших HQ

Николай Лаврентьев Тамбовский